Leven op Texel gaat door in coronatijd: "Ik mis de vakantiegangers wel"

Onze man op Texel verzorgt wekelijks reportages vanaf het eiland Texel. In deze coronatijd werkt hij vanuit zijn woonplaats Dordrecht. Toch houdt hij contact met de Texelaars. Middels vlogs en videogesprekken berichten de eilanders over hun werk en leven in tijden van corona. Deze week een rondje langs cafébaas Heino, boswachter Anna, schapenboer Jan Willem, vogelman Marc, weddingplanner Sophie en eilanddichter Roop. "Het is doodstil op het eiland, de veerboot is een spookboot geworden."

Schapenboer Jan Willem Bakker heeft een dubbel gevoel over deze tijd. Hij is eraan gewend om tijdens de lammertijd, die loopt van februari tot eind april, alleen maar bezig te zijn op zijn boerderij en niemand te zien. "Eigenlijk houdt het leven tijdens lammertijd op bij de dampalen. Je komt nergens en ik kan daar ook van genieten. "

"De stilte doet de natuur goed maar ik vind het ook sneu voor mensen dat ze nu niet naar Texel kunnen komen om ervan te genieten. Onze werkzaamheden zijn ook veranderd vanwege de coronamaatregelen. We doen even geen rondleidingen en excursies. Werkzaamheden als monitoren en toezicht houden gaan gewoon door. We gaan wel steeds alleen op pad."

Boswachter Anna Sprenkeling ziet ook de grote afwezigheid van de toeristen op het eiland. "Texel is nu op zijn mooist. Alles begint te groeien en te bloeien. Lepelaars vliegen over, aalsscholvers gaan nesten bouwen, verderop hoorde ik de blauwborst zingen."

Marc Plomp van Vogelinformatiecentrum Texel heeft ook al zijn geplande vogelexcursies moeten afzeggen en in zijn winkel is het stil. Hij ziet de natuur wel opbloeien. "Economisch gezien is de coronacrisis een drama, maar voor de vogelstand lijkt het een zegen te zijn. Nu er weinig toeristen zijn, hebben vogels alle ruimte en rust om een broedplek uit te kiezen. In 2001 had je de MKZ-crisis en toen mochten mensen de natuur niet in. Toen zag je de vogelstand omhoog schieten. Ik verwacht nu weer zo'n effect."

Cafebaas Heino Huizing van Texels beroemdste café De Slock was in eerste instantie behoorlijk van slag toen zijn cafe dicht moest. "Ik moest eerst ont-nachten. Ik ben natuurlijk gewend om tot laat door te werken en dat hoeft nu niet. Je wilt natuurlijk het liefst dat je café open is. Ik mis mijn klanten. Via de app en social media hou ik contact met veel vaste klanten. Die zijn nu natuurlijk ook een beetje verweesd. "

Afwachten

Heino is bezig met achterstallig onderhoud in zijn café. Hij heeft onder andere de bar gelakt. Bezig met aanpassingen aan zijn kroeg voor als de boel onder voorwaarden weer open mag, is hij totaal nog niet. "Je weet gewoon niet wat er eind april beslist wordt en wat wel en niet mag. Ik wacht het maar even af dus."

Weddingplanner Sophie Bruggeman verzorgt normaal gesproken vanaf april bijzondere bruiloften op Texel, maar nu even niet. "Er wordt helemaal niet getrouwd op het eiland. Het zou natuurlijk wel kunnen in aangepaste vorm met weinig mensen op grote afstand van elkaar. De vraag is of je dat moet willen."

De meeste bruiloften worden doorgeschoven naar volgend jaar, maar stilzitten kan Sophie niet. "Ik heb nu voor de Paasdagen een pakket samengesteld voor mensen om een sfeervolle Paastafel mee in te richten. Dat kunnen mensen dan bij mij bestellen. Zo blijf ik lekker bezig."

Gedicht

Eilanddichter Roop ziet ook de stilte op het eiland. Nog nooit was het rond de Paasdagen zo stil op het eiland en bij de veerboot. Passagiers blijven in hun auto zitten en het restaurant is dicht. Roop schreef er het gedicht Spookboot over.

Bekijk het gedicht én de andere gesprekken hier de gehele aflevering van Onze man op Texel: