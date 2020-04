Wim Jonk nog twee jaar trainer van FC Volendam

VOLENDAM - Wim Jonk is ook de komende twee seizoenen trainer van FC Volendam. De club heeft de optie in het contract van de Volendammer, dat volgend jaar afliep, gelicht. Ook technisch directeur Jasper van Leeuwen blijft aan tot de zomer van 2022.

Met de komst van Jonk en Van Leeuwen ging er vorige zomer een geheel nieuwe wind waaien in Volendam. De club zette onder leiding van een nieuw bestuur en een nieuwe Raad van Commissarissen in op verdere professionalisering.

"Voor mij is het logisch dat we hier nog niet mee klaar zijn"

Ondanks alle onzekerheid heeft Jonk aangegeven graag door te willen bij FC Volendam. "Voor mij is het logisch dat we hier nog niet mee klaar zijn, dus ik kijk met veel plezier uit naar de volgende stappen", aldus Jonk op de website van de eerstedivisionist.

Ook Van Leeuwen geeft aan dat de missie nog niet af is. "Dit seizoen hebben we mooie, eerste stappen gezet. We zijn er nog lang niet Je weet in topsport dat de vervolgstappen altijd nog zwaarder zijn." Verder zegt Van Leeuwen te hopen dat het seizoen '19/'20 toch nog kan worden voltooid.

FC Volendam hoopt met het aanblijven van 'Team Jonk' een positief signaal af te geven naar de achterban. De club heeft de ambitie om binnen drie jaar naar de eredivisie te promoveren.