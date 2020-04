Emotioneel moment: familie verrast via hoogwerker bewoners verzorgingstehuis

LOOSDRECHT - Al drie weken is er geen bezoek meer toegestaan in de Beukenhof in Loosdrecht. Dus ziet Minke Horsman haar vader alleen via videobellen, maar dat is ook niet alles. Ze moest en zou hem echt even zien, dus regelde ze een hoogwerker. En dat zorgde voor emotionele momenten.

De Beukenhof had een speciale 'zwaaikamer' gemaakt waar de bewoners om de beurt naar toe werden gebracht, zodat de hoogwerker niet verplaatst hoefde te worden. En iedereen die wilde, kon instappen om even naar een geliefde te zwaaien en bij te praten.

Opa

Stephan stapt in het bakje en gaat omhoog om even bij te praten met zijn opa. Die breekt in tranen uit als zijn kleinzoon zwaait en weer naar beneden gaat. "Volgens mij vond hij het heel leuk en ik zelf ook. Ik vind het fijn dat je even dichtbij kan komen en contact kan hebben. Dat is toch anders dan beeldbellen", vertelt hij.

Maar ook initiatiefnemer Minke stapt samen met haar kinderen Pam en Kik in om een bezoekje te brengen aan opa Dick. Met videobellen snapt hij niet altijd alles dus het is fijn om hem even in het echt te zien. "Ik merkte toch een reactie, hij zag me en je zag een opleving en hij begon te lachen en te zwaaien. Ik vond het heel bijzonder", zegt ze. Ook Pam is blij dat ze opa even kon zien, want ze mist hem wel.

Oproepje

Dorpsgenoot Barry van den Bunt heeft dit allemaal mogelijk gemaakt. Hij zag het oproepje van Minke op Facebook en reageerde gelijk. "Ik vond het een heel leuk initiatief en ik heb zelf een hoogwerker, dus het kost niet zo veel moeite. Ik vind het in deze tijd zo belangrijk dat er dit soort dingen ontstaan, dus daar ben ik op ingesprongen. En we hebben mooi weer erbij. Ik vind het heel leuk om te doen." En zo brengt hij de hele ochtend mensen heen en weer naar hun geliefden.