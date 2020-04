Fietsers gewond door inhaalmanoeuvre van trekker in Spierdijk

SPIERDIJK - Twee fietsers zijn vanmiddag gewond geraakt tijdens een inhaalactie van een trekker. Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur op de Noord-Spierdijkerweg in Spierdijk.

De twee fietsers verklaarden aan de hulpverleners ter plekke dat zij ten val kwamen toen de trekker ze probeerde in te halen.

Het letsel leek in eerste instantie zo ernstig, dat naast twee ambulances er ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Maar die bleek later niet nodig, aangezien het ambulancepersoneel het alleen af kon. Wat voor verwondingen de fietsers precies aan de val hebben overgehouden, is niet duidelijk.