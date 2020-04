Boa's controleren extra op Volendamse markt: "Niet fijn om te moeten ingrijpen"

VOLENDAM - Er is vandaag volop gecontroleerd op de markt in Volendam. Houden de mensen genoeg afstand? Staan ze niet te dicht bij elkaar? Vorige week moest de markt namelijk halsoverkop gesloten worden, omdat de bezoekers zich niet aan de regels hielden. Burgemeester Sievers en de boa's laten weten dat het vandaag een stuk beter ging.



NH Nieuws

De marktkramen staan meer uit elkaar en ook anders opgesteld dan vorige week. Handhaver Hans Breunis loopt met zijn collega's langs de kramen en let goed op of er wel voldoende afstand wordt gehouden. "Ik kijk of de mensen twee armlengtes of vijf stoeptegels, dat is anderhalve meter, uit elkaar staan", vertelt hij aan NH Nieuws. De boa's moeten tijdens hun ronde her en der toch wat mensen tot de orde roepen. Zo zien ze een aantal dames die boven een kinderwagen hangen om een pasgeboren baby te bewonderen. Ook een koopman die zijn waar te veel in het looppad heeft gelegd, wordt verzocht zich aan de regels te houden.

Quote "Ze komen gewoon met z'n vieren een patatje op de markt eten. Daar snap ik niets van" Marktkoopvrouw volendam

Een kledingverkoopster ziet ook dat sommige mensen maling hebben aan de regels. "Ik zie dat ze gewoon met z'n vieren een patatje komen eten. Daar snap ik niets van." Boa Hans plaatst daarbij de kanttekening dat gezinsleden gewoon bij elkaar mogen staan. "Als ik daar aan twijfel, dan kan ik nagaan of ze inderdaad in hetzelfde huis wonen." Vrijheid Ook burgemeester Sievers is op de markt te vinden. Ze komt aardbeien kopen en ziet gelijk dat het vandaag een stuk beter gaat dan vorige week. "Het is niet fijn als wij moeten ingrijpen," vertelt ze. Verder is ze blij om te zien dat marktkooplieden en bezoekers goed luisteren. De boa's grijpen dan wel her en der in, het gros van de mensen houdt zich -tot oplichting van de burgemeester- gelukkig goed aan de regels.