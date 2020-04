Haarlemse marktkooplui verrassen Spaarne Gasthuis met bloemen, vitaminen én sokken

HAARLEM - Het begon allemaal onlangs met het appje 'Kunnen we niet iets doen voor de zorg?'. En zo staan de kooplieden van de Haarlemse zaterdagmarkt een paar dagen later met kratten vol lekkere producten voor de hoofdingang van het Spaarne Gasthuis, locatie Schalkwijk. "Dankzij de mensen in de zorg kan onze markt openblijven."

Tegen 11.00 uur vanmorgen stopten drie busjes voor de ingang van het ziekenhuis. Met kruiwagens werden de sinaasappels, bloemen, stroopwafels én lekkere warme sokken bij de ingang van het ziekenhuis neergezet. Het ziekenhuispersoneel nam het allemaal met een grote glimlach in ontvangst: Tekst gaat verder na video

Markt dankzij de zorg "Omdat het zorgpersoneel zo hard werkt, hebben we in Nederland geen lockdown en kan onze markt op de Grote Markt doorgaan", vertelt Ed Mense, coördinator van de Haarlemse markten. Op de Grote Markt staan nu alleen bloemen- en foodkramen. De 'non-food'-marktkooplieden zijn het zwaarst getroffen. Zij kunnen door de maatregelen hun werk nu niet doen. Juist zij brachten vanochtend alle producten naar het ziekenhuis. In het midden pronkte een grote kartonnen doos met daarin een hart van aardbeien.

"Het is hartverwarmend dat zoveel mensen ons een hart onder de riem komen steken. Dat wordt door alle medewerkers erg gewaardeerd", vertelt Lisette de Rooy van het Spaarne Gasthuis. "We gaan het zo eerlijk mogelijk verdelen onder het zorgpersoneel en onder het ondersteunend personeel, die misschien wat minder zichtbaar zijn." Ook de visboer doet mee met de actie. Hij heeft geen zalm of garnalen in de aanbieding, maar tegoedbonnen. Als het zorgpersoneel weer een beetje op adem is gekomen, kunnen ze die inleveren op de markt. Sokken Personeel van het ziekenhuis helpt de marktkooplieden om alle spullen naar binnen te brengen. Dan is nog even de vraag wat er met de Texelse geitenwollen sokken wordt gedaan? Lisette de Rooy moet lachen. Marktman Ed Mense geeft meteen gratis advies. "Vooral oudere mensen krijgen snel koude voeten, dus trek ze lekker aan en ze worden weer heerlijk warm." Hij klinkt precies zoals een echte marktkoopman hoort te klinken.

