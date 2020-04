"Hilarisch dat het EK werd afgelast en AFC 7 nog even moest voetballen"

"Het is alleen een beetje rusig en we zijn alvast bezig met het volgende seizoen", vertelde Westerhof (foto, links). "Ik ben blij dat de KNVB heeft gezegd dat we ermee stoppen. Het begon een beetje hilarisch te worden dat het Europees Kampioenschap, het Songfestival en de examens werden afgelast en de KNVB dacht dat AFC 7 nog even moest voetballen. Maar dat is mijn mening. Uiteindelijk is het goedgekomen en stoppen we ermee."

Presentator Leo Driessen vroeg de mening van Westerhof over de optie om de keuze van de KNVB omtrent het wel of niet doorgaan van de competities verder vooruit te schuiven. "Dan suggereer je wel dat het doorgaat en dat gaat helemaal niet", is de voorzitter standvastig. "Als je een beetje het nieuws volgt dan weet je dat. De verantwoording laten hangen op een ander, dat vind ik lastig. Ik denk dat het duidelijk moet zijn en dan moet er een standpunt worden ingenomen. Als je denkt dat er weer gevoetbald kan worden dan moet je dat doen, maar dat is op het ogenblik zo ver weg.."

Regerend kampioen

Het eerste elftal van AFC werd vorig seizoen kampioen van de tweede divisie. Op het moment dat de KNVB besloot om het huidige seizoen niet meer te hervatten, stond de ploeg van trainer Ulrich Landvreugd op de derde plaats.