West-Friesland werkt aan financieel steunplan voor zorgaanbieders

WEST-FRIESLAND - De gemeenten in West-Friesland werken momenteel al samen om vanwege het coronavirus op een alternatieve en creatieve manier zorg te bieden, maar om dit te kunnen blijven doen is financiële ondersteuning nodig. Daarom werkt de regio de komende weken aan een financieel ondersteuningsplan op basis van de kaders van het Rijk en het VNG.

West-Friesland laat door middel van een brief aan de gecontracteerde zorgaanbieders weten dat deze alternatieve en creatieve vormen van zorg en ondersteuning leveren ook vergoed worden. Zorgaanbieders leggen de alternatieve zorgvorm voor aan het gebiedsteam van de gemeente.

"Het is een uitzonderlijke tijd, die vraagt om uitzonderlijke maatregelen, en veel vraagt van zorgorganisaties en professionals", vertellen wethouders Marjon van de Ven van Hoorn en Win Bijman uit Koggenland. "We moeten financiële zekerheid en ruimte bieden waar nodig."

"Zodat kwetsbare mensen die zorg nodig hebben zo min mogelijk last ervaren", gaan zij verder. "We moedigen de instellingen aan creatief te zijn en zien dat zij hier heel goed mee bezig zijn."

Meer mensen thuis

Als voorwaarde wordt gesteld dat de alternatieve manier van ondersteunen niet leidt tot onveilige situaties voor zowel zorgverleners als voor inwoners. Een van de vormen van alternatieve zorg wordt verzorgd door videobellen, een ander door op anderhalve meter afstand met elkaar te wandelen en op deze manier psychische hulp te bieden.

Ook valt op dat familieleden vaker bij kunnen springen om zorg te verlenen. Zeker nu velen van hen thuis zitten. "Dat biedt ook kansen om afspraken te maken voor de zorgverlener over wat mogelijk is", zegt wethouder Van der Ven.

Uitbetaling gebeurt achteraf

Omdat de uitbetaling van de zorg achteraf plaats gaat vinden worden de gevolgen voor de omzet en extra geleverde zorg pas over een paar weken zichtbaar. Ook wordt dan pas duidelijk waar de regio noodzakelijke steun kan leveren.

De nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor ondernemers, maar niet voor zorgaanbieders. Het Rijk stelt daarom op korte termijn kaders op over hoe gemeenten afspraken kunnen maken met zorgaanbieders.

Deze kaders dienen als basis voor het financiële ondersteuningsplan dat wordt uitgewerkt door de regiogemeenten. Ook wordt hier in gekeken naar de uitgangspunten van de uitbetaling van alternatieve manieren van zorg.

Vragen over de zorg?

Aan inwoners met een vraag over de zorg wordt opgeroepen om hier niet mee te wachten, maar aan te kloppen bij de gemeente of het lokale zorgteam. Beide wethouders benadrukken dit namens alle gemeenten.

"Wij zijn er juist in deze tijd voor inwoners die alleen thuis zitten zonder bezoek of die afhankelijk zijn van ondersteuning tijdens of door de coronacrisis. Wij begrijpen dat het voor sommigen vreemd voelt om (fysieke) hulp te krijgen, maar laat ons en de zorgaanbieders dat probleem oplossen. Zij hebben de deskundigheid in huis om u te helpen binnen de richtlijnen die gelden tegen de verdere verspreiding van het coronavirus."