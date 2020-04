Gevangenen in Zaanstad willen helpen in strijd tegen corona

Dat schrijft De Telegraaf zojuist. De krant heeft een brief in handen geschreven door een groep gedetineerden en die gericht is aan minister Dekker. "In deze onzekere periode waarin het voor iedereen moeilijk is om juist te handelen, willen wij ook graag onze bijdrage leveren”, schrijft de groep gedetineerden van afdeling noord 400 van de gevangenis in Zaanstad in een brief aan de minister. "Vooral in deze tijd waarin solidariteit en saamhorigheid de boventoon voeren, voelen wij met Nederland mee. Wij zijn van mening dat we ook iets voor de maatschappij kunnen betekenen.”

Volgens de krant wordt het initiatief ondersteund door een aantal bewakers die de brief hebben ondertekend.

"In gevangenissen en huizen van bewaringen zijn nu veel spanningen. Gevangenen maken zich zorgen en krijgen al weken geen bezoek meer. Er zijn ook coronabesmettingen in sommige inrichtingen. Met dit gebaar tonen we onze goede wil, maar we hopen ook dat de minister kijkt naar mogelijkheden onze situatie wat te verlichten”, verklaart een gedetineerde tegenover De Telegraaf.