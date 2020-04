Oud-international Frits Flinkevleugel (80) overleden

AMSTERDAM - Amsterdammer Frits Flinkevleugel is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De oud-international van Oranje, op de foto hieronder in duel met Coen Moulijn, is tachtig jaar oud geworden. Hij speelde in het kampioensteam van DWS in 1964.

Flinkevleugel, die tot elf optredens in het Nederlands elftal kwam, maakte in zijn tijd als voetballer indruk als rechtsachter. In Oranje verloor hij zijn plek op een gegeven moment aan Wim Suurbier, die tot twee WK-finales kwam. "Maar dan had ik maar beter voor mezelf moeten zorgen", waren de woorden van een realistische Flinkevleugel destijds.

Nadat DWS - de laatste club in Nederland die het lukte om na promotie direct kampioen van de eredivisie te worden - uiteindelijk opging in FC Amsterdam, besloot de kleine verdediger in 1977 zijn schoenen aan de wilgen te hangen. Flinkevleugel was tevens eigenaar van een sigarenzaak in de Amsterdamse Kinkerstraat. De laatste jaren bracht hij door in een verzorgingstehuis.