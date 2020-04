Boer Tom en wijkverpleegkundige Petra Wagenaar delen bloemen uit in Blokker

BLOKKER - Diverse thuiswonende cliënten van Omring in Blokker werden gistermiddag verrast met een boeket door boer Tom Groot en wijkverpleegkundige Petra Wagenaar. Al eerste werd de familie Van de Meer verrast, die op veilige afstand een bos bloemen werd aangereikt.

Mevrouw Van de Meer is blij met het bezoek. "Wat leuk dat je langskomt!", zegt ze tegen boer Tom, die bekend is geworden door Boer Zoekt Vrouw en tegenwoordig tuiniert op televisie voor Eigen Huis & Tuin. "We vinden dit een geweldig initiatief."

"Ondanks de maatregelen van de overheid kunnen we ons nog goed vermaken", laat mevrouw Van de Meer weten. "Ik puzzel graag en mijn man leest de krant. En we worden goed verzorgd door Omring."

Naast de familie werden meerdere thuiswonende cliënten van Omring verrast met bloemen. Dit was in het kader van een landelijke actie, opgezet om mensen op Goede Vrijdag op te fleuren met bloemen en om te laten zien dat er aan ze gedacht wordt.

Stede Broec

Ook in de gemeente Stede Broec werden bloemen uitgedeeld aan bewoners en medewerkers van zorginstellingen. Burgemeester Wortelboer en wethouder Lydia Groot gingen samen op pad om tulpen uit te delen.

Zij gingen langs bij Gezinspaviljoen in Bovenkarspel, Rigtershof in Grootebroek en Nicolaas in Lutjebroek om iedereen daar een hart onder de riem te steken en te bedanken voor het goede werk dat zij doen.