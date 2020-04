Burgemeester Nijpels van Opmeer geeft Paasboodschap en spreekt wens uit

OPMEER - Burgemeester Nijpels van Opmeer heeft in een video zijn paasboodschap uitgesproken. In de toespraak spreekt hij de wens uit voor een grote herdenkingsdienst na de coronacrisis en roept hij iedereen op om tijdens het paasweekend de regels in acht te nemen, maar er wel een mooi weekend van te maken.

Gemeente Opmeer

"Allereerst wens ik iedereen veel sterkte en kracht", laat de burgemeester weten. "Vooral voor degenen die de afgelopen weken definitief afscheid hebben moeten nemen van een geliefde, familielid, vriend(in), of wie dan ook dicht bij je hart." De burgemeester heeft de wens om na de coronacrisis een grote herdenkingsdienst te houden voor iedereen in Opmeer die in de afgelopen weken is komen te overlijden. Tijdens de bijeenkomst worden zij herdacht met beelden en woorden van familieleden, geliefden of vrienden. "Ik nodig u daar gaarne voor uit", aldus de burgemeester. Zalig Pasen "Ook wens ik iedereen een zalig Pasen", gaat burgemeester Nijpels verder. "Ik schrijf deze woorden en spreek deze woorden uit, op het moment dat de zon schijnt en de temperaturen richting de 20 graden gaan. Zo zal het met Pasen ook zijn. En toch vraag ik u de regels in acht te nemen." Nijpels roept de inwoners van Opmeer wel op om er een gezellig weekend van te maken en zich op hun paasbest te kleden. "Want dat mag, binnen het gezin", zegt de burgemeester. Boetes "Ga niet de dingen doen die je normaal doet, met het vieren van feestjes", waarschuwt hij. "Ook in Opmeer zullen wij niet talmen (aarzelen, red.) om een boete uit te schrijven voor degene die zich niet aan de regels houdt." Waar de politie en boa's eerder waarschuwingen uitdeelden heeft de noodverordening er voor gezorgd dat zij nu boetes uitdelen als mensen met meerdere personen en te dicht bij elkaar zijn. Die boetes kunnen oplopen tot 390 euro per persoon.