Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland grijpt in en sluit tientallen speelplekken

AMSTELVEEN - Een groot aantal speelvelden in Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel is tot verboden gebied verklaard. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft dat gisteren bekendgemaakt na het overtreden van de coronamaatregelen.

Alleen al in Amstelveen zijn het tientallen locaties. Het gaat van speelveldjes tot basketbalvelden en skateparken. In Uithoorn gaat het om zeven sportlocaties en in Ouder-Amstel zijn vijf hangplekken tot verboden gebied verklaard.

De Veiligheidsregio heeft de maatregelen genomen omdat waarschuwingen van handhavers en politie om zich te houden aan de RIVM-richtlijnen niet werden opgevolgd. Bovendien bleef het druk op sommige plekken ondanks het advies weg te blijven.

De hele lijst met verboden locaties binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is hier te lezen.