Gooise BOA's krijgen dit weekend helpende hand van collega's van kantoor

GOOISE MEREN - Ambtenaren van de gemeente gaan tijdens de Paasdagen de straat op om te controleren of iedereen voldoende afstand houdt. Ze gaan de BOA's helpen die met het mooie weer hun handen vol hebben. Ook de burgemeester zal op de fiets zijn ronde doen.

Na een oproep melden 46 gemeenteambtenaren zich vrijwillig aan om tijdens het Paasweekend drie uur de straat op te gaan. In duo's gaan ze in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg controleren of iedereen zich houd aan de coronamaatregelen.

NH Nieuws

Een opleiding is niet nodig en na een korte instructie gaan de ambtenaren in felgeel vest en in duo's met de fiets op pad. Iedereen die het niet zo nauw neemt met de 1,5 meter afstand zullen ze aanspreken. Guido Beetstra, coördinator van de echte BOA's (bijzondere opsporingsambtenaren), is blij met de extra hulp tijdens het Paasweekend. Sinds vier weken is handhaving van de coronaregels voor de BOA's een dagtaak. Met het mooie weer gaan veel mensen de straat op en dat zorgt voor veel werk.

NH/marcruyg

Bekeuringen uitdelen mogen de tijdelijke BOA's niet. Als er problemen zijn kunnen ze Guido en zijn mannen bellen die het dan overnemen. Het merendeel van de inwoners van Gooise Meren gedraagt zich volgens Guido voorbeeldig. Tot op heden zijn er zo'n 18 waarschuwingen uitgedeeld. Wie daarna weer in de fout gaat kan rekenen op een stevige boete. Ook burgemeester Han ter Heegde heeft zich als vrijwilliger aangemeld en gaat maandag, Tweede Paasdag, op straat controleren. Wie graag eens met hem wil kennismaken moet zich vooral niet aan de regels houden.