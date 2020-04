Studenten boos en verbaasd om 400 euro boete voor groepsvorming

AMSTELVEEN - Studenten hebben weinig begrip voor de actie van de politie om gisteravond 17 van hen op de bon te slingeren. "Wij hielden inderdaad geen 1,5 meter afstand, maar we wonen met veertien man in dezelfde woonunit: we delen douche, keuken en woonkamer" aldus een van de bekeurde studenten.

De studenten zaten gisteravond in een grote groep aan tafel op het moment dat de politie hen waarschuwde. Niet veel later werd de groep opnieuw aangesproken, maar dit keer met een bekeuring omdat er opnieuw geen 1,5 meter afstand werd gehouden.

Huishouden

De bekeurde student Daan Van Santen heeft geen begrip voor zijn boete. "Ja, ik ben boos en verbaasd. Om twee redenen: 400 euro is een hoop geld voor een student en ten tweede: wij vormen met veertien studenten samen een huishouden, waar heel duidelijk een uitzonderingspositie voor geldt."

De politie is het daar in opdracht van het Openbaar Ministerie niet mee eens. "Studenten beroepen zich erop dat ze dan één huishouden vormen, maar dat is natuurlijk niet zo. Ook voor hen geldt: met niet meer dan drie bij elkaar en anderhalve meter afstand houden", stelt Zuiderhoek. "Ook al woon je op een unit, je hebt toch allemaal je eigen plekje."

'Creatieve oplossing'

Volgens Zuiderhoek zijn "studenten creatief genoeg" om binnen zelf op te lossen om de 1,5 meter afstand te bewaren. Student Daan reageert: "Dan mag de politie wel eens langskomen om te laten zien hoe we dat creatief moeten oplossen, want met veertien man in een huis is krap."

Een andere student reageert anoniem: "Als een van ons het virus zou hebben dan hebben we het al heel snel allemaal in onze unit, want we leven echt als familie samen." Weer een andere student heeft begrip voor de politie: "Er werd gewaarschuwd en als je daarna weer met z'n allen bij elkaar gaat zitten is dat niet handig."

De politie was ook vandaag weer volop aanwezig op campus Uilenstede en gaat ook met pasen streng handhaven. Meerdere bekeurde studenten denken erover om de boete niet te betalen en een gang naar de rechter te maken.