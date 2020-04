Historische sluiting van de Volendamse haven: "Dan blijf ik maar op mijn bootje in de haven"

VOLENDAM - Vanwege het coronavirus en de verwachte drukte in het paasweekend is besloten de haven van Volendam af te sluiten. Een historische gebeurtenis, want de laatste keer dat de haven op slot ging was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

NH Nieuws

Een botter blokkeerde deze vrijdag rond de klok van 13.00 uur de in- en uitgang van de haven in Volendam. Een drastisch besluit van de gemeente, maar havenmeester Nicolien van den Brink kan het allemaal wel begrijpen. "Als er dit weekend zoveel bootjes komen, dan kunnen we de anderhalve meter niet realiseren." Het is de tweede keer dat Volendamse haven fysiek dicht gaat. De vorige keer wierpen de Duitsers een blokkade op tijdens de Tweede Wereldoorlog.

"Van de grachten snap ik het nog wel. Daar is veel drukte, maar hier op de zee moet het kunnen", vertelt Nico Klinkenberg uit Volendam vanuit zijn sloep. "Nu blijf ik maar lekker op het bootje zitten in de haven. Dat is ook goed, je moet er wat van maken." Hoelang de blokkade precies blijft liggen is nog onduidelijk volgens havenmeester Van den Brink. "Sowieso het hele paasweekend en daarna beslissen we weer verder."