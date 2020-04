Gemeente Zaanstad helpt culturele sector: "Bij veel instellingen is de nood hoog"

ZAANSTAD - Culturele instellingen hebben vanwege de coronacrisis noodgedwongen de deuren moeten sluiten. En daaorm besluit de gemeente Zaanstad nu om de culturele en evenementensector in Zaanstad een extra hart onder de riem te steken.

Wethouder Cultuur Annette Baerveldt laat weten waarom er extra maatregelen nodig zijn: “Het college vindt het belangrijk dat de cultuurvoorzieningen en evenementen voor Zaanstad op niveau blijven. Bij veel instellingen is de nood hoog. De maatregelen vanuit het Rijk en de aanvullende maatregelen vanuit Zaanstad zijn bedoeld om de eerste nood te lenigen.”

De culturele instellingen zijn niet alleen bang voor de financiële gevolgen van de coronacrisis, ook de kwaliteit komt volgens hen onder druk te staan doordat veel verschillende delen van de sectoren in zwaar weer verkeren.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier