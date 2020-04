Verwondingen aan gezicht na mislukte beroving bij Noordersportpark in Haarlem

HAARLEM - Aan de Meester Jan Gerritszlaan in Haarlem, in de buurt van het Noordersportpark, is vanmiddag iemand gewond geraakt bij een mislukte beroving.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het slachtoffer letsel aan zijn of haar gezicht opliep. Hij of zij is zelf naar een nabijgelegen ziekenhuis gekomen, vanaf waar de politie werd gealarmeerd.

De dader wist niks buit te maken bij de poging tot beroving. De politie is in de omgeving op zoek naar een ongeveer 30-jarige man met zwart krullend haar en een blauwe of zwarte jas. Mogelijk is hij vertrokken in een zwarte personenauto.