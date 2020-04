Eindelijk een vissteiger voor Jan (74): "Heerlijk buiten een visje vangen, of niet"

DEN HELDER - Het heeft zeker twee jaar geduurd, maar Jan Kramer (74) uit Den Helder kan eindelijk weer vissen. Vlak bij zijn woning in de Vechtbuurt is een vissteiger aangelegd, maar dat ging niet zomaar. Met steun van het comité Nationale Ouderendag is de steiger nu klaar voor gebruik: "Nu lekker buiten in de zon, een visje vangen."

Jan Kramer vist al sinds hij acht is. Na wat omzwervingen woont hij weer in Den Helder. "Een van de redenen dat ik hier in de Vechtstraat wilde wonen, was dat er een vissteiger zou komen. Dat ging ineens niet door, omdat de aanleg van een bruggetje verderop veel te duur was uitgevallen. Ik kan je zeggen, daar was ik heel pissig om."

Ouderenwens

Gelukkig pakte het project Ouderenwens van het comité Nationale Ouderendag de vraag van Jan op. Marja de Vries-Adriaanse: "Het is een hele leuke wens. Zoiets hadden we nog niet gekregen. Met de woningstichting, sportvisserij en de gemeente hebben we het toch voor elkaar gekregen. En kijk meneer Kramer nu eens. Daar doen we het voor, maar natuurlijk ook voor iedereen die hier wil komen vissen."

Herseninfarct

Het plezier straalt van het gezicht van sportvisser Jan. "Voorheen stond ik ook op de dijk te vissen. Maar ik ben slecht ter been, omdat ik een herseninfarct heb gehad. Vissen op de dijk is geen optie meer en daarom had ik gevraagd om een vissteiger. Dat is gelukt. Heerlijk buiten in de natuur een visje vangen. En vang ik niets, dan is het ook goed."