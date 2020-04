Geen kampioen in de waterpolocompetitie: “Hard gelag voor ons”

De mannenploeg van de Zaankanters stond derde in de competitie met UZSC en GZC Donk boven zich. De vrouwen waren nog beter op weg: de ploeg stond tweede op slechts één punt van concurrent Het Ravijn. Met de play-offs in het vooruitzicht waren er nog alle kansen op een kampioenschap. “Natuurlijk, gezondheid gaat boven alles”, aldus voorzitter René van Zijl tegen NH Sport. “Maar dit is een hard gelag voor ons. Zuur voor onze sporters, trainers en begeleiders.”

ZV De Ham uit Krommenie blijft dus ook met zowel de mannen- als vrouwenploeg in de eredivisie. De mannenploeg stond negende met negentien punten, de vrouwenploeg stond één na laatste met zeven punten.

Onbevredigend

De verschillende clubs mochten de afgelopen tijd meedenken over de afloop van de competities nu alle wedstrijden stilliggen door de coronacrisis. Vrijwel alle verenigingen gaven daaraan gehoor, zegt competitieleider Ilse Sindorf op de site van de KNZB: “Het is en blijft onbevredigend dat dit seizoen zo eindigt, maar iedereen snapt ook dat dit een overmachtsituatie is waar gezondheid op nummer 1 staat. We waarderen de begripvolle en coöperatieve opstelling van alle betrokkenen dan ook enorm.”