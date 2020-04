Veiligheidsregio houdt vinger aan de pols: "Vier Pasen thuis"

ALKMAAR - "Vier Pasen thuis", is de dringende boodschap van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Ook houdt ze vinger aan de pols voor mogelijke drukte. En er wordt gewaarschuwd en waar nodig sneller beboet, mocht de 1,5 meter-regel overtreden worden of er sprake zijn van samenscholing.

Nog altijd blijft het advies: blijf thuis en houd afstand, zoals de afgelopen weken steeds herhaald is. Dat geldt dus ook voor het Paasweekeinde. "We verwachten ook met Pasen dat het stil is op straat, op de stranden en in de natuurgebieden", stelt Bruinooge.

Volgens Bruinooge zullen handhavers en politie waarschuwen, maar ook beboeten bij overtreding van de coronaregels: 390 euro per persoon, voor minderjarigen 95. Qua drukte houdt de Veiligheidsregio vinger aan de pols. "Als het toch ergens te druk wordt, kunnen we snel ingrijpen en een gebied sluiten."

Motoren

Waar in Venhuizen de Zuiderdijk wel wordt afgesloten voor motoren, gebeurt dat in Schoorl (nog) niet. Het duindorp kampte vorig weekend wel met grote groepen motorrijders. Inwoners maken zich grote zorgen over mogelijk besmettingsgevaar met al die groepen in het dorp.

Ook burgemeester Peter Rehwinkel van Schoorl reageerde verontwaardigd: "Iedereen kan nu weten dat je niet mag samenkomen. Als het nodig is, gaan we komend weekend handhaven en als het nodig is, sluiten we de toegangswegen af."