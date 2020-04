Hoe mooie foto's van je baby te laten maken in coronatijd? De (k)raamshoot!

Vrijdag zijn Stéphanie en Anne te vinden in de tuin van de familie Nooij in Zandvoort. Daar is op 25 maart de kleine Buck geboren. Kraamvisite en fotografen mogen even niet bij hem in de buurt komen. Toch willen zijn ouders Jimmy en Vivian wel een mooie herinnering aan deze eerste dagen van hun zoon . Daarom bewegen de twee fotografen zich 'klikkend' langs de ramen van huize Nooij.

Ramen lappen

"We zetten vooral de vaders vooraf even flink aan het werk, die moeten natuurlijk goed de ramen lappen", lacht Stéphanie. En inderdaad, vader Jimmy heeft goed naar de dames geluisterd. "Dat was nogal wat werk, want we hebben veel ramen. Maar alles is netjes en goedgekeurd door de fotografen", vertelt hij bij de deur, die op een kier staat. "We proberen door het raam met elkaar te praten als dat lukt. En soms kan een raam of deur een stukje geopend worden. En anders maar via de telefoon", vertelt Stéphanie.

Letten op weerspiegeling

Ze zijn in het zwart gekleed, omdat ze dan niet te zien zijn in de weerspiegeling van de ramen. En dus komen ze ook niet op de foto's terecht. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet met zoveel dingen rekening houden. Met de weerspiegeling van de blauwe lucht of met geparkeerde auto's." Daarom hebben ze ook nog een zwart doek mee, om die 'ruis' in de foto's tegen te gaan. Ook de verslaggever van NH Nieuws wordt gevraagd om iets op zijn blinkende kale hoofd te zetten. "Dat ga je echt zien op de foto's", lachen de fotografen. Grapje, natuurlijk.