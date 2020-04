Enkhuizen komt volgend jaar opnieuw met eigen versie van The Passion

ENKHUIZEN - De landelijke tiende editie van The Passion gisteravond zit nog maar vers in het geheugen, maar in Enkhuizen wordt er al hard gewerkt aan een editie in 2021. "Het wordt heel gaaf", vertelt Jorien Schipper aan WEEFF. "En met een echt Enkhuizer jasje."

De bedoeling is om het evenement volgend jaar op 27 maart te houden op veerboot Friesland, in de veerhaven van Enkhuizen. Volgens Jorien zullen dan zowel de dirigent van het orkest, als de acteurs die Jezus en Maria spelen op een plateau in het water komen te staan.

"Het staat nu allemaal nog in de kinderschoenen", vertelt ze. "Maar we zijn al druk bezig met de voorbereiding. Het doel is om in september te starten met een projectkoor van zo'n 30 leden tussen de 12 en 35 jaar oud."

Ruime tijd om voor te bereiden

Vijf jaar geleden had Enkhuizen ook een eigen editie van The Passion, die destijds werd opgevoerd in de Westerkerk. "Toen begonnen we pas in november met alle voorbereidingen en dat was best kort dag", aldus Jorien. "Dat er nu vijf jaar zit tussen de twee edities is geen bewuste keuze, maar we hebben nu wel ruim de tijd om alles voor te bereiden."

Waar toen de inspiratie gehaald werd uit de landelijke versie van 2015, wordt komend jaar nog meer gekozen voor een eigen versie. Toeschouwers kunnen volgend jaar gratis naar de voorstelling aan het water en via de Facebookpagina word je op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rondom het spektakelstuk.

Samenwerking tussen koren

Voor de Enkhuizer editie van The Passion wordt samengewerkt tussen kinderkoor Sunshine, jongerenkoor Reaching Hand en KSM Enkhuizen. Een duikvereniging uit Enkhuizen zal ondersteuning bieden en naast dat de gemeente meewerkt aan The Passion van volgend jaar in Enkhuizen leveren zij zelfs de spreker aan. "Maar het is nog geheim wie het wordt."

Voor de audties van de rollen van Jezus en Maria wordt eerst gekeken naar de meest geschikte kandidaten binnen de eigen koren. Het kan echter zijn dat en mannelijke rollen worden vertolkt door mensen die niet bij deze koren zijn aangesloten, want zowel bij Sunshine als bij Reaching Hands kampen ze met een mannentekort.

Mocht er geen geschikte kandidaat gevonden worden binnen de eigen gelederen, dan wordt er verder gezocht. "We hebben bijvoorbeeld contact met toneelgroep Plan Zuid", zegt Jorien.