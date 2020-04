Veltman is niet bezig met een vertrek bij Ajax

AMSTERDAM - Joël Veltman denkt even niet aan een vertrek bij Ajax. "Het belangrijkste voor nu is dat we uit deze crisis komen, daarna zien we wel weer verder", zegt de Velsenaar op de website van de Amsterdamse club.

"Het is een bizarre tijd, voor iedereen", beseft Veltman. "En waar we kunnen, proberen wij als spelers wat te betekenen voor de mensen om ons heen. Wat de toekomst brengt? De tijd zal het leren, maar ik hoop over een paar jaar te kunnen zeggen dat we juist hebben gehandeld."

De verdediger stond afgelopen zomer al open voor een buitenlands avontuur. Maar trainer Erik ten Hag wilde de 28-jarige Noord-Hollander niet kwijt. Het contract van de 22-voudig international loopt volgend seizoen af. Normaal gesproken was dit de tijd geweest om aan een andere club te denken, maar na de uitbraak van het coronavirus is het lastig in de toekomst kijken.

Hersteld van blessureleed

Veltman is nagenoeg hersteld van een knieblessure, die hij begin februari in het thuisduel met PSV opliep. Hij had nu de laatste stappen naar een terugkeer in het eerste elftal moeten zetten. Maar sportpark De Toekomst is gesloten, zoals alle trainingsaccommodaties van clubs in het betaalde voetbal. "Toen op 15 maart werd besloten dat ook onze gezamenlijke trainingen niet meer doorgingen, was dat wel even een moment", weet Veltman. "We kregen direct een individueel programma mee naar huis en werden waar nodig voorzien van sportapparatuur zoals gewichten en fietsen."

"Ik probeer natuurlijk zo fit mogelijk te blijven en ik volg alle trainingen", vertelt de rechtsbenige verdediger. "Ik merk dat het niet eenvoudig is om elke dag gemotiveerd te trainen. We weten niet meer waarvoor we trainen en dat maakt het moeilijk. Op dit moment is het nog onduidelijk of het seizoen wordt uitgespeeld. We moeten vooral luisteren naar wat de artsen en de overheid adviseren, denk ik."