Zaanse ondernemers helpen kwetsbare families tijdens de coronacrisis

Simon Spanjer van pannenkoekenrestaurant De Kraai op de Zaanse Schans brengt 300 keyboards lang. "Normaal geven we die aan kinderen als verrassing bij een kinderfeestje", vertelt Simon. Maar nu zijn restaurant dicht is heeft Simon besloten om kinderen op een andere manier alsnog blij te maken. "We vinden het leuk om op deze manier iets te doen voor mensen die het wat minder hebben."

Iedereen helpt

Niet alleen ondernemers komen langs om spullen te brengen. Zo brengt een voorbijganger vandaag een oude laptop van zijn dochter langs en brengt iemand anders weer een tas vol instrumenten.

Bas Husslage van de Zaanse Uitdaging en Niels Busch van de BIZ zijn twee weken lang in de Bullekerk te vinden om alle donaties aan te nemen. "We zoeken spulletjes om mee te fröbelen, maar ook computers en tablets voor mensen die in quarantaine liggen in verzorgingshuizen of ziekenhuizen", vertelt Bas. Met dat laatste hoopt hij dat er toch contact kan zijn tussen de patiënten en hun familie.