Drugsdealer loopt tegen lamp door telefoontje achter het stuur

OVERVEEN - Een 35-jarige Uitgeester is gisteren aangehouden omdat eerst in zijn auto en daarna in zijn woning diverse soorten drugs werden gevonden.

Toen de automobilist rond 10.40 uur voor een verkeerslicht in Overveen stopte, zag een politieagent in een onopvallend voertuig in zijn achteruitkijkspiegel dat de man zijn telefoon aan z'n oor had. Daarop besloot de agent hem te controleren en gaf hem een volgteken.

Wietwalm

Toen de automobilist op de Korte Zijlweg het stopteken had opgevolgd en zijn raam opende, rook de agent een sterke wietwalm. Bij inspectie van de auto stuitte hij op een doos met drie kilo henneptoppen, contant geld en een taser, waarop werd besloten ook bij de verdachte thuis een kijkje te nemen.

In Uitgeest werd nog eens een onbekende hoeveelheid harddrugs gevonden. De drugs zijn net als het geld en de taser in beslag genomen. De man zit vast en de politie zet het onderzoek voort.