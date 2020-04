Enkhuizer sportkledingbedrijf ziet door coronacrisis flinke daling van orders

ENKHUIZEN - Dankzij het coronavirus zijn er steeds meer bedrijven die in de problemen komen. Dit geldt ook voor Tino Haakman en zijn bedrijf Matong Sportswear. "We krijgen nu 90 procent minder orders binnen dan normaal", vertelt de Enkhuizer aan WEEFF. "Het is heel vervelend, maar we kunnen er helaas weinig aan doen."

Het bedrijf van Tino is gespecialiseerd in bedrukte sportkleding. "We maken custom made kleding voor clubs, bedrijven en bijvoorbeeld voor vriendengroepen die naar een evenement gaan. Door de coronacrisis zijn al deze evenementen geschrapt, met als gevolg dat er bijna geen orders meer binnen komen", laat Tino weten, die wel begrip heeft voor de keuzes die door anderen gemaakt worden.

Vooral evenementen zijn voor Tino belangrijk. Door de overheidsmaatregelen zijn deze tot 1 juni geschrapt, maar Tino denkt dat dit nog veel langer kan duren. "Voor dat alles weer op de rit is ben je een paar maanden verder. Ook het aanvragen van vergunningen neemt veel tijd in beslag", zegt hij. "Mijn huidige gevoel is dat dit tot zeker juli, augustus gaat duren."

Levering uit Italië

De coronacrisis betekent niet dat Tino op dit moment al zonder werk zit. Zo kan hij nog deze weken aan de slag met orders die tot twee maanden geleden binnen zijn gekomen. Ook qua levering vanuit de fabriek heeft hij geen problemen, terwijl die er toch konden zijn.

"De kleding wordt gemaakt in Italië", legt hij uit. "En daar was de situatie op slot ook heel heftig, met een lockdown. Gelukkig ging de levering tot mijn eigen verbazing altijd goed. Maandag is de productie weer begonnen, komende dinsdag wordt er weer geleverd."

Als deze leveringen zijn verwerkt en bestellingen in de komende maanden uitblijven heeft Haakman een aantal reserves waar hij op kan teren. Toch zou hij deze liever voor iets anders achterhouden. "Ik heb nu nog een inkomen, maar er komt straks een groot gat aan", zegt Tino, die naast eigenaar van zijn bedrijf ook actief is als wielrenner voor Westfrisia uit Enkhuizen.

Zelf ook veel op de fiets

Toen het coronavirus ook in Nederland uitbrak verbleef Tino in Spanje. "We waren met 25 man op trainingskamp. Ik was er vooral bij als begeleider", vertelt hij. "Dan ben je zo hard mogelijk aan het trainen om in deze tijd zo snel mogelijk te kunnen fietsen en zo fit mogelijk te zijn. Nu is door de crisis alles afgelast en wordt iedereen verzocht zo veel mogelijk binnen te blijven."

"Ik heb vooral te doen met de jonge renners die mee waren", vertelt Tino. "Zo hebben zo veel tijd en energie gestoken in het najagen van hun dromen en zien die nu uiteenspatten."

Als Tino nu besluit om een ronde te fietsen ziet hij veel meer mensen die dit idee hebben opgevat. "Ik fiets dan vaak met z'n tweeën, want fietsen is toch een gezelligheidssport. Er zijn veel mensen die meer tijd over hebben, dus het wordt drukker op de weg. Ook zien we heel veel nieuwkomers, die te herkennen zijn aan de oude fietsen waarop ze rijden of de kleding."