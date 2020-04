Dominee Landsmeer: "Zet een kaars voor je raam"

LANDSMEER - Dominee Herrianne Allewijn van de protestantse gemeente roept iedereen op vanavond een kaars voor het raam te zetten als teken van hoop in deze donkere dagen. "Ik vind het in deze paastijd een mooi symbool dat perfect past in de christelijke traditie", zegt Allewijn.

Herrianne is voorganger bij de protestantse gemeente in Landsmeer en deed haar oproep in de nieuwsbrief aan alle gelovigen. "Ik had de oproep in een andere gemeente gezien en vond dat zo'n goed idee dat ik de oproep herhaald heb", legt Allewijn uit. Als het aan de dominee ligt zetten we vanaf nu tot 1 juni, het officiële einde van de paasperiode, een kaars voor ons raam om elkaar een hart onder de riem te steken."Ik hoop dat de coronacrisis tegen die tijd ook een beetje voorbij is", vertelt de dominee .

Opletten

Op de vraag of ze niet bang is dat de brandweer bezwaar zal hebben tegen de oproep haast ze zich te zeggen dat mensen de kaars natuurlijk wel op tijd uit moeten doen. "En het mag natuurlijk ook een nepkaars zijn, zo'n flakkerend lampje, dat doet er niet toe. Het gaat om het gebaar", aldus Allewijn. Op de website van de Protestantse Gemeente Landsmeer zijn morgenavond beelden te zien van brandende kaarsen voor Landsmeerse ramen.