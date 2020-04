Ambulancepost Zaandam flink in het sop na meerdere coronabesmettingen medewerkers

ZAANDAM - De ambulances en de ambulancepost van Zaandam kregen vandaag een extra schoonmaakbeurt. Nu zorgmedewerkers sneller gecontroleerd worden op corona, blijkt dat meerdere medewerkers van ambulancepost Zaandam besmet zijn geraakt met het virus. Reden om de ambulances én de post zelf eens flink in het sop te zetten.

Om hoeveel besmettingen het gaat is niet helemaal duidelijk.

"Wij proberen zo te werken dat het voorste deel van de ambulance schoon blijft", vertelt Brugman over de schoonmaakactie. "Het achterste deel is dus wat vandaag schoongemaakt wordt en dat duurt ongeveer twintig minuten."

Op foto's is te zien dat een schoonmaakploeg de ambulances in 'teletubbiepakken' schoonmaakt. Brugman vertelt dat dit met chloor, alcohol en andere virusdodende middelen gebeurt. De ambulancepost Zaandam krijgt hierbij ondersteuning van de brandweer en de politie.

Op ambulancepost Zaandam zijn, in verhouding tot andere locaties van Ambulance Amsterdam, meer medewerkers besmet geraakt met COVID-19. Het is op dit moment nog niet te achterhalen hoe deze medewerkers hun besmettingen hebben opgelopen. De medewerkers die ziek zijn blijven thuis en mogen pas weer aan het werk als ze 24 uur klachtenvrij zijn geweest", schrijft Ambulance Amsterdam vandaag.

Corona in Noord-Holland

