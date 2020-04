Gevechtshelikopters scheren over provincie: "Gewoon een oefenvlucht"

NOORD-HOLLAND Inwoners van meerdere gemeenten ten zuiden van het Noordzeekanaal zagen vanochtend twee AH-64 Apache-gevechtshelikopters overvliegen. Omdat er vorige week ook al een straaljager over de provincie vloog, rees her en der de vraag of het leger misschien toch intensiever betrokken wordt bij het beteugelen van de coronacrisis, maar niets blijkt minder waar. "Het was gewoon een oefenvlucht."