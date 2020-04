Verstandelijk beperkte Nanda verrast met lawaaiconcert op haar verjaardag

HEERHUGOWAARD - Nanda Brink is vandaag 38 jaar geworden, maar voor haar geen kringbezoek met appeltaart. Al een paar weken mag zij, vanwege de coronamaatregelen, haar huis in Heerhugowaard niet uit. Toch weten haar ouder haar goed te verrassen.

De licht verstandelijk gehandicapte Nanda woont in een begeleidwonenproject. Door de Coronacrisis zit zij thuis en mag ze al weken geen bezoek ontvangen. Heel sneu, vindt haar familie. Zeker vandaag, op haar verjaardag. Om Nanda alsnog een onvergetelijke dag te bezorgen, hebben haar ouders -bijna letterlijk- allerlei familieleden en vrienden opgetrommeld om voor Nanda's deur zoveel mogelijk lawaai te maken.

De jarige job is in haar nopjes met haar verjaarsverrassing. Voor haar is het ook moeilijk dat ze nu al zo lang haar familie niet mag omhelzen. Het lawaaiconcert maakt veel goed. Nanda: "Ik had dit echt niet verwacht. Wat geweldig."

Voor Nanda's ouders is het een emotionele dag. Je dochter wordt niet ieder jaar 38 en om het dan zo te moeten vieren, dat doet wel een beetje pijn. Toch laat moeder Yvonne de moed niet zakken: "Iedereen moet afstand houden, je zit met elkaar in hetzelfde schuitje. Gedeelde smart is halve smart, toch?"