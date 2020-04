Al zingend de Pasen door: ruim 120 buitenconcerten voor zorginstanties

HOORN - Zingen tegen eenzaamheid: met dat motto in het achterhoofd is het de zanger Robin van Beek gelukt om met een doneeractie komend paasweekend ruim honderd buitenconcerten te organiseren bij zorginstellingen. En daar blijft het niet bij.

"Ik doe dit normaal nooit. Maar de eenzaamheid is groot in zorginstanties vanwege het bezoekersverbod en het water staat aan de lippen van de culturele sector", zo schrijft Van Beek op de actiepagina. Zijn doel was om honderd concerten te plannen tot en met juni, maar die aantallen zijn dus flink opgeschroefd naar ruim 120 concerten in één weekend. Van Beek: "Ik zie dat er echt een kaalslag plaatsvindt. In het artiestenwereld gebeurt niks op dit moment. Er zijn artiesten die nu nog brood kunnen betalen maar volgende week niet meer." Het idee was snel van de grond: "Ik wilde én de mensen in de zorg helpen, én de artiesten door hun een kleine bijdrage te leveren vanuit de actie. Ruim honderd zangers hebben zich aangemeld en gaan bij een verzorgingshuis in hun buurt zingen." Verrast door Gerard Joling Eerder deze week stonden de bewoners van verpleeghuis Lindendael in Hoorn al perplex voor het raam. Want daar stond ineens Gerard Joling in de binnentuin te zingen samen met zijn zangcoach Marcel Swerissen uit Hoorn.

Swerissen: "Gerard geef ik al een tijd zangles. Twee weken terug was ik bij hem thuis. Hij heeft een heel groot huis dus daar kun je heel veel afstand nemen. Hij vroeg wat ik ging doen." En zo stelde Joling zelf voor om mee te gaan en een toontje bij te dragen. Marcel: "Dat is natuurlijk echt goud waard." Marcel heeft zelf twaalf jaar in de zorg gewerkt en geniet daarom extra van de optredens. "Mijn zorghart zit er nog steeds in", vertelt hij tegen NH Nieuws, onderweg naar het volgende optreden in Andijk deze middag. Samen met twintig andere zangcoaches trekken ze komend paasweekend langs verzorgingshuizen in heel Nederland.

Ook vandaag heeft Robin al een drietal optreden achter de rug. "Het klinkt heel veel, 120 optredens in een weekend. Maar uiteindelijk is dat landelijk natuurlijk maar een druppel op de gloeiende plaat. En dat te bedenken dat de ouderen na Pasen nog zeker twee maanden in quarantaine moeten blijven." Voor Van Beek is dit ook nog maar het begin: "We gaan door tot de corona uit de wereld is en gaan ook de weken na Pasen verder met de concerten".