Oproep aan fietsers en motorrijders om thuis te blijven: Haarlem handhaaft in stadsparken

Fietsersbonden doen dezelfde oproep aan alle fietsers, dus niet alleen groepen wielrenners: blijf dichtbij huis en houd voldoende afstand. De Fietsersbond: "Misbruik de ruimte voor een frisse neus niet om grote fietstochten te maken."

Net als voorgaande weekenden gelden in Bloemendaal en Zandvoort maatregelen om te voorkomen dat mensen naar het strand of de boulevards komen. Parkeerplaatsen zijn afgesloten en verkeershandhavers controleren de toegangswegen. Alleen bestemmingsverkeer mag doorrijden. Dit om de veiligheid en gezondheid van bezoekers te kunnen garanderen. Een paar weken geleden werd het te druk op het strand en dit weekend wordt weer mooi weer voorspeld.

Tijd van waarschuwen is voorbij

Gemotoriseerd verkeer op de belangrijke toegangswegen naar Zandvoort, Bloemendaal en Vogelenzang wordt geweerd, meldt de Veilgheidsregio vandaag. Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer zegt namens de Veiligheidsregio: "Als we zien dat bijvoorbeeld grote groepen fietsers of motorrijders anderen verdringen, zullen we daarop ingrijpen. We maken ons ook zorgen over topdrukte in natuurgebieden en parken. We monitoren de drukte gedurende het hele weekeinde en zullen zo nodig ingrijpen."

De tijd van waarschuwen is voorbij, waarschuwt ze namens de andere burgemeesters in de Veiligheidsregio Kennemerland. "We willen heel duidelijk zijn over onze maatregelen. We hebben de afgelopen drie-en-halve week regelmatig mensen aangesproken die zich niet aan

de maatregelen houden. We hebben uitgelegd waarom deze maatregelen zo hard nodig zijn en waarom we moeten volhouden. Wie zich nu nog niet aan de maatregelen houdt, krijgt niet nogmaals een waarschuwing, maar een boete.”

Picknicks en barbecues

Gemeenten houden dit Paasweekend drukke plekken in de gaten. Als er te veel mensen zijn, of bezoekers houden zich niet aan de coronaregels, kan een gebied worden gesloten. Deze week sloot burgemeester Roest buitenplaats Elswout en één middag de Oosterplas om die redenen. "Er komt een nieuw type gast naar Elswout", zegt Roest tegen NH nieuws-nieuwspartner Haarlem105.

Roest: "Ze respecteren de regels niet. Ze klommen in bomen tijdens het broedseizoen, hielden picknicks en barbecues. De vaste gasten kennen de regels. Die goeden moeten nu onder de kwaden lijden. Bij de Oosterplas is er sprake van een giftig mengsel: leerlingen die al klaar zijn met hun eindexamen in combinatie met het mooie weer." Ook bij het Wed in Overeen wordt gecontroleerd.

Haarlem houdt dit weekend het bezoek aan de stadsparken in het vizier. Een woordvoerder: "We gaan ze niet bij voorbaat afsluiten. We monitoren wel en gaan over op waarschuwen en handhaven wanneer regels worden overtreden. We houden rekening met de mogelijkheid stadsparken af te sluiten. Maar dat is wel een paardenmiddel dat we alleen in het uiterste geval toepassen."