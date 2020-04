Esmee Visser voor twee seizoenen naar Team IKO

BEINSDORP - Olympisch kampioene Esmee Visser (24) heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan Team IKO. De Beinsdorpse staat daarmee tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking onder contract bij de Nederlandse schaatsploeg, waar Jorien ter Mors ook actief is. Erwin en Martin ten Hove worden haar nieuwe trainers.

"Het is fantastisch dat we met Esmee Visser en Jorien Ter Mors twee regerend olympisch kampioenen in onze ploeg hebben," aldus Team IKO. "We zien er naar uit om aan de slag te gaan, zodra de richtlijnen van de overheid dat weer toestaan."

"Het is fantastisch dat we met Esmee Visser en Jorien Ter Mors twee regerend olympisch kampioenen in onze ploeg hebben", zei Martin ten Hove. "Wij denken dat ze nog veel beter kan en willen op de Spelen goud winnen. Met Esmee hebben we iemand erbij die op de 3000 en 5000 meter een goede kans maakt."

Mix van ervaring en talent

Visser komt over van TalentNED, dat verder gaat als opleidingsteam voor jonge sporttalenten. Ze is - uiteraard - enthousiast over haar stap naar Team IKO: "Het is een mooi team met een mix van ervaring en talent en de juiste sporttechnische faciliteiten om weer succesvol te kunnen zijn op de Spelen in 2022."

NH Sport sprak Visser vorige maand op het WK schaatsen voor studenten, vlak voor alle wedstrijden werden afgelast. Toen was ze nog in onzekerheid over haar toekomst.