LockdownTV: Een biodiverse achtertuin en natuur als inspiratiebron

De vierde en laatste aflevering van LockdownTV staat helemaal in het teken van de natuur. Floortje opent vanuit haar zonnige achtertuin, waarna we een rondleiding krijgen door de biodiverse tuin van Imker Martin Kruidenberg, in Zaandam. Daarna vertelt kunstenares Esther Hans hoe de natuur haar inspireert bij het maken van schilderijen.