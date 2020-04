Zorgorganisaties West-Friesland bundelen krachten met de inzet van thuiszorgteams

Zorgorganisatie Omring coördineert het contact met, en de aanmelding van cliënten. Wilgaerden en Woonzorggroep Samen zijn de andere partners die de krachten gebundeld hebben in de strijd tegen het coronavirus.

Een cliënt wordt pas naar het ziekenhuis doorverwezen als het écht nodig is. Mocht dit niet meer het geval zijn, dan wordt de cliënt thuis verpleegd en neemt het thuiszorgteam de zorg van het ziekenhuis over.

De Corona thuiszorgteams zorgen voor gerichte zorg aan cliënten die besmet zijn geraakt met het coronavirus, of van wie de huisarts heeft vastgesteld dat zij vermoedelijk besmet zijn. Cliënten kunnen hierdoor langer thuisblijven, en wordt de druk op ziekenhuizen verlicht.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier