Grondafhandelaren Schiphol vrezen 3000 ontslagen zonder extra overheidssteun

De vijf afhandelaren, Swissport, Menzies, WFS, dnata en Aviapartner, zijn in gesprek met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om faillissementen te voorkomen. De bedrijven waarschuwen voor het verlies van 3000 banen, als de overheid niet extra te hulp schiet.

Voor de werknemers van de vijf afhandelaren is al beroep gedaan op de Noodmaatregel Overbrugging Werktijd (NOW). Dat noodfonds is aan het begin van de coronacrisis in het leven geroepen om bedrijven te helpen bij het in dienst te houden van personeel door 90 procent van hun salaris te vergoeden.

Onmisbare collega's

Volgens de bedrijven is het geld nagenoeg op en moet de overheid over de brug komen om het personeel te redden: "Zonder additionele regeling voor de genoemde kosten kunnen de grondafhandelaren van Schiphol een gefaseerd ontslag van minimaal 3000 van onze collega’s tegemoet zien. Een maatregel die veel pijn doet en die we ten koste van alles willen voorkomen, zeker omdat onze collega’s onmisbaar zijn om vitale processen soepel doorgang te kunnen laten vinden en straks ook weer een essentiële bijdrage moeten leveren aan een snelle herstart van de luchtvaartsector."

Desastreuze gevolgen

De bedrijven vrezen dat als er voor 20 april geen aanvullende oplossingen worden geboden, faillissementen een realistische dreiging zullen zijn "met desastreuze gevolgen voor de luchtvaart, medewerkers en de heropstart van de Nederlandse economie."

Kamervragen

De SP in de Tweede Kamer heeft aan de ministers van Infrastructuur en Sociale Zaken vragen gesteld over de noodkreet van de afhandelingsbedrijven. De partij wil weten of het kabinet, mocht het akkoord gaan met een extra steunpakket, ook voorwaarden gaat stellen aan de bedrijven. De SP wil dan een garantie dat er geen ontslagen vallen en dat het personeel beter salaris wordt betaald.

Ook vakbond FNV schaart zich achter de voorwaarden van de SP. Joost van Doesburg van FNV Schiphol: "Het kan niet zo zijn dat de werknemers de rekening moeten betalen voor deze crisis."