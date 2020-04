Politie bekeurt studenten op campus Uilenstede: "Tijd van waarschuwen is voorbij"

AMSTELVEEN - De politie heeft gisteravond zeventien studenten op campus Uilenstede in Amstelveen bekeurd. De studenten zaten buiten aan een grote tafel en hielden daarbij geen rekening met de anderhalve meter afstand. De politie waarschuwde afgelopen week al meerdere keren. "Maar die tijd van waarschuwen is nu voorbij", aldus politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek.

"Gisteravond is in overleg met het Openbaar Ministerie besloten niet meer waarschuwend op te treden", vertelt Zuiderhoek. "Wanneer wij een overtreding constateren, schrijven wij een boete uit."

De campus kwam ruim twee weken geleden in het nieuws nadat de politie de studenten onterecht beschuldigde van coronafeesten in de flats. De politie maakte een einde aan een balkonfeest vanwege geluidsoverlast. Ze troffen er grote aantallen studenten op de balkons aan en maakten daaruit op dat er op grote schaal 'schijt-aan-corona-feesten' gehouden werden.

Eén huishouden

Op de flats van Uilenstede wonen 3.400 studenten. Het is daarmee de grootste campus van Nederland. De studenten wonen veelal in eenheden van veertien personen met een gemeenschappelijke woonkamer. "Ze beroepen zich erop dat ze dan één huishouden vormen, maar dat is natuurlijk niet zo. Ook voor hen geldt: met niet meer dan drie bij elkaar en anderhalve meter afstand houden", stelt Zuiderhoek. "Ook al woon je op een unit, je hebt toch allemaal je eigen plekje."