Oud-international Lammers gaat voor maatschappelijke carrière en stopt bij Huizen

"Als je me het een maand geleden had gevraagd, was ik er honderd procent van overtuigd dat ik zou doorgaan als hoofdcoach. Ik was in gesprek met Huizen, maar er waren ook clubs uit de Hoofdklasse geïnteresseerd", aldus Lammers tegen hockey.nl. De coronacrisis zorgde er echter voor dat de agenda van de Amsterdamse leeg kwam te staan. "De impact is enorm, ook op mij. De afgelopen weken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik keuzes moet maken."

Van speler tot coach

Lammers speelde zeventien jaar in de hoofdklasse. Daarnaast werd ze met Oranje Europees kampioen, wereldkampioen en won ze olympisch goud. In 2016 sloot ze aan bij Huizen als assistent-trainer onder Boaz Janssen en in 2019 werd ze hoofdcoach. Inmiddels staat Huizen op de achtste plek in de Promotieklasse, het tweede hockeyniveau.

Break

De oud-international laat weten dat het geen definitief afscheid van het coachen is. "Dit is een break. Ik sta voor komend seizoen wel open bijvoorbeeld een rol als spitsentrainer, maar verder ligt mijn prioriteit in ieder geval een jaar minder bij hockey."