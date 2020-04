Buren nemen afscheid van overleden Nico met ceremonie op straat

HAARLEM - Buren in de Coornhertstraat hebben gistermiddag afscheid genomen van de overleden Haarlemmer Nico met een ceremonie op straat. Alle buren konden voor hun eigen voordeur in de straat deelnemen aan een uitvaart-defilé.

Uitvaartondernemer Hofhuis: "Nico woonde met veel plezier in de Coornhertstraat. Hij sprak altijd warm over de buren, die er altijd voor hem en zijn partner Henk waren en zijn. Ook in deze tijd van corona werden er door de buren boodschappen voor hen gedaan. Henk en Nico zijn 48 jaar een stel geweest."

Buren kregen de gelegenheid om op een klein podium te spreken, als ze dat wilden. En er werd muziek gespeeld waar Nico dol op was. Orgelmuziek van Bach en Cesár Frank. Na de ceremonie reed de rouwauto nog een keer door de straat, zodat de bewoners een laatste groet konden brengen. In besloten kring vond daarna de begrafenis plaats.

"Tijdens de coronacrisis is het extra verdrietig om een uitvaart te regelen", zegt uitvaartondernemer Loes Hofhuis. "Toch probeer ik samen met de familie alles zo persoonlijk mogelijk te doen. Op een locatie waar de afstand van 1,5 meter gewaarborgd is. Zo kunnen ze op een waardige manier afscheid nemen."

