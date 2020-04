Mark Ortega aangesteld als nieuwe trainer handbalsters HV Volendam

VOLENDAM - Mark Ortega is de nieuwe trainer van de vrouwentak van HV Volendam. De Amerikaan neemt het stokje over van interim-trainer Mark Neeft.

Ortega speelde in het verleden als professioneel handballer in verschillende Europese landen en is assistent-bondscoach van het nationale team van de Verenigde Staten. Hij is blij om langere tijd op een plaats te kunnen blijven voor zijn familie. "Ik spreek de taal nog niet, maar weet dat de meeste Nederlanders ook goed Engels spreken. Al is dat voor mij natuurlijk geen excuus om de taal en cultuur niet te leren begrijpen. Mijn familie en ik zijn heel enthousiast om naar Volendam te komen."

Tekst gaat verder onder de tweet