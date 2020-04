Deze plekken in de Zaanstreek zijn de komende tijd verboden terrein

Na Oostzaan, Marken en Volendam heeft nu ook Zaanstad maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar in de buurt komen. Zes plekken, vooral geliefd onder jongeren en dagjesmensen, gaan dagen of zelfs weken op slot.

Inter Visual Studio/Pascal Fielmich

Dat kondigt burgemeester Jan Hamming aan op Facebook. "Met het afgelopen mooie weekend nog vers in het geheugen en het paasweekend op komst weten we welke plekken populair zijn, en waar het op een gegeven moment onmogelijk is om nog anderhalve meter afstand te kunnen houden." Het gaat om de Zaanse Schans, de Cruyff Courts aan de Veldbloemenweg en de Morgensterstraat, het Krajicek Playground Poelenburg en de skateparken onder de A8 en in Assendelft. Dagjesmensen niet welkom De Zaanse Schans is vanaf vandaag tot en met Tweede Paasdag dicht voor iedereen die er niet hoeft te zijn. Voor bewoners wordt vanzelfsprekend een uitzondering gemaakt, maar dagjesmensen en wandelaars zal worden verzocht rechtsomkeert te maken. De sport- en spelfacilteiten blijven tot 28 april verboden terrein. Wie zich niet aan de afspraken houdt, kan een boete tegemoetzien, waarschuwt Hamming. Zolang iedereen zich aan de anderhalvemeterregel houdt, ziet hij geen reden om de vrijheid van zijn inwoners verder aan banden te leggen. Wel vraagt hij motorrijders nadrukkelijk toeristische routes - vaak over smalle dijkweggetjes - te mijden.

Ook Marken is de komende dagen niet bereikbaar voor motoren. Enkele toegangswegen zijn afgesloten. De gemeente heeft daartoe besloten om uit te sluiten dat het eiland in het paasweekend wordt overspoeld door dagjesmensen. Op het water De gemeente heeft besloten om kleine bruggen en sluizen in het poldergebied tot in ieder geval 28 april gesloten te houden. Daarmee hoopt het college te voorkomen dat het zo druk wordt op het water dat de anderhalvemeterregel niet meer kan worden gerespecteerd. Wie wel op een boot zit, is ook daar verplicht afstand te bewaren van mensen die geen huisgenoten of familie zijn. De Zaan en de Nauernaschevaart blijven wel toegankelijk. Volendam liet eerder deze week al weten de havenmonden met botters af te sluiten.

Lees ook Zaanstreek-Waterland Haven Volendam wordt afgesloten met botters

Ook Purmerend gaat verder op slot: nadat eerder al twee outdoor-fitnessparken en een skatebaan waren gesloten, gaan nu ook alle voetbalkooien en nog een skatebaan dicht. Vooral de kooien aan de Rivierenlaan, Kraal en Loirestraat trekken geregeld veel jongeren, die 'onvoldoende rekening houden met de geldende coronamaatregelen'.

Omdat de gemeente vreest dat het probleem zich met sluiten van die drie kooien slechts verplaatst, is besloten alle kooien te sluiten. "Meerdere keren per dag zijn bezoekers gewaarschuwd", zegt woordvoerder Wytske de Vries. "We zien dat ze de geldende regels wel goed kennen, maar dat ze die pas toepassen als handhavers in de buurt zijn." Inmiddels zijn de eerste overtreders van het gebiedsverbod op de bon geslingerd. "Dat waren twee personen die toch de afgesloten skatebaan in het Leeghwaterpark waren opgegaan", aldus De Vries. "Voor minderjarigen is de boete 95 euro, maar een van hen was al en heeft daarom een boete van 400 euro en een aantekening op z'n strafblad gekregen." Oostzaan Vorig weekend zag de burgemeester van Oostzaan zich genoodzaakt om maatregelen te nemen om de drukte in recreatiegebied Het Twiske te beperken. Nadat hij zaterdag aanwezigen in het gebied met klem had opgeroepen naar huis te gaan, sloot hij het gebied de dag erna voor gemotoriseerd verkeer.

Lees ook Zaanstreek-Waterland Recreatiegebied het Twiske tot 14 april afgesloten voor autoverkeer