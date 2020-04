Hoofddorps raadslid zorgt in Drenthe voor gehandicapte zoon: Een geluk bij een ongeluk

HOOFDDORP - In maart was de familie Ballieux op vakantie in hun vakantiehuisje in Ruinen in Drenthe. Doordat meervoudig gehandicapte zoon Bram buikgriep kreeg, konden ze hem niet op tijd terugbrengen naar de zorglocatie de Cruquiushoeve in Haarlemmermeer, waar hij woont. Ze besloten om in Drenthe te blijven.

Op 16 maart verscherpte de Cruquiushoeve op aangeven van het RIVM de veiligheidsmaatregelen en ging de deur op slot. “We hebben toen besloten in het vakantiehuisje te blijven”, vertelt raadslid Maaike Ballieux vanuit Drenthe. Achteraf gezien blijkt het voorval een geluk bij een ongeluk.

“Op dit moment is het voor alle gehandicapten geen pretje om in een instelling te zitten. Ze doen er fantastisch werk maar vanwege het coronavirus is de dagbesteding gesloten. Bovendien is er in principe geen bezoek mogelijk. Voor Bram is dat niet te doen. Hij is heel knuffelig en aanhankelijk ”, legt het raadslid uit

"Bram is hier veilig. Als we hier gaan wandelen komen we bijna niemand tegen. Dat is in Hoofddorp wel anders. Daarbij kan ik mijn werk als raadslid prima uitvoeren met digitale middelen", vertelt ze. "En ook de rest van ons gezin komt hier langs als ze kunnen, dus zorgen we samen goed voor Bram."

Inmiddels zijn er op de Cruquiushoeve een aantal cliënten besmet geraakt met het coronavirus. Zij zijn tijdelijk opgenomen in de Corona Care Unit en intussen weer terug op hun afdeling. “Ik denk dat we een goede keuze hebben gemaakt om met Bram in Ruinen te blijven. We boffen dan ook wel heel erg met dit huisje ”, aldus Ballieux