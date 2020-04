Ali B. is even vergeten dat Amstelveens verzorgingstehuis al jaren dicht is

AMSTELVEEN - In naam van rapper Ali B. werden gisteren tientallen bosjes bloemen gebracht naar verzorgingshuis De Olmenhof in Amstelveen. De boeketten waren bestemd voor bewoners en het stoere zorgpersoneel. Maar de rapper wist waarschijnlijk niet dat er al jarenlang jongeren wonen in het het voormalige verzorgingshuis.

RTV Amstelveen

De jonge huidige bewoners van De Olmenhof waren niet de beroerste. Ze hebben de fleurige ruikertjes meteen langsgebracht bij De Olmenstaete, een flat verderop. Daar wonen ouderen en die konden de geste bijzonder waarderen. Landelijke actie De afgelopen dagen heeft de sierteeltsector in samenwerking met Ali B. al verschillende kleinere acties gehouden om bloemen te schenken aan ouderen. Vandaag, op Goede Vrijdag, is de grote actiedag. Zo'n 125.000 boeketten worden in heel Nederland uitgedeeld aan bewoners van verzorgingshuizen en via thuiszorgorganisaties aan alleenstaanden. De siertelers willen met de actie ook een beetje aandacht vragen voor hun problemen sinds de coronacrisis. Dit artikel is deels overgenomen van onze mediapartner RTV Amstelveen.