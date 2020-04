IC-verpleegkundige Fred (64) in het oog van coronastorm: "Het kan zo snel gaan"

IJMUIDEN - Als IC-verpleegkundige van het Spaarne Gasthuis in Haarlem staat Fred Hopman (64) in de frontlinie om de coronacrisis te bestrijden. Nooit eerder maakte de IJmuidenaar zo'n ingrijpende tijd mee als nu, zo stelt hij.

Hopman is een ervaren rot in het vak. Sinds maart 1975 werkte de nuchtere IJmuidenaar op Intensive Cares bij onder meer het Brandwondencentrum, het Antonie van Leeuwenhoek en het AMC. In het Spaarne Gasthuis strijdt hij nu met zijn collega's om het coronavirus bij hun patiënten onder de duim te krijgen. "De impact is vooral de snelheid waarmee dit gaat", vertelt Hopman tegenover NH Nieuws. "Het ene moment zijn ze aanspreekbaar en 24 uur later liggen de mensen aan de beademing. Dat is wat dit virus zo grimmig maakt", aldus de IJmuidenaar. Tekst gaat verder onder de video.

Het meeste indruk maken de telefoongesprekken die hij begeleidt voor patiënten, vlak voordat ze aan de beademing worden gelegd. "Dat zijn momenten die wel aankomen bij je, want die woorden die ze dan met elkaar wisselen, kunnen mogelijk de laatste zijn. Niet iedereen redt het."

Hopman maakt zich ook wel eens druk over zijn eigen gezondheid. "Als je nu diep ademhaalt dan denk je wel meteen: gaat alles nog wel soepel. Maar er zijn tegelijkertijd ook mensen met corona die milde klachten hebben. Die niezen en hoesten twee of drie keer en zijn weer klaar."

Hopman staat midden in de coronastorm, maar ziet ook positieve dingen. "Als ik dan toch een voordeel zou moeten noemen: jarenlang hebben mensen in de zorg door de bezuinigingen niet meer gedaan dan alleen in de functieomschrijving stond. Dat is nu anders, meer dan ooit staat de patiënt weer helemaal centraal."