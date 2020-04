Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: winterregeling verlengd, bruggen niet vaker open

HILVERSUM - De winterregeling rond bruggen en sluizen in het Gooi zal worden verlengd. Er is volgens de veiligheidsregio niet genoeg ruimte om voldoende afstand van elkaar te houden.

Dat laat de veiligheidsregio weten in een bericht over de maatregelen rondom het paasweekend. Deze maatregel is vooral belangrijk voor de pleziervaart. Volgens de veiligheidsregio is er niet genoeg ruimte om voldoende afstand te houden van elkaar.

Motorrijders en wielrenners

Er zullen aankomend weekend geen gebieden van te voren worden afgesloten. Voorzitter van de veiligheidsregio Pieter Broertjes legt uit: "We sluiten niets vooraf. Dat gebeurt alleen wanneer daar aanleiding toe is." Wel zal er extra controles worden uitgevoerd op wegen waar normaal veel motorrijders of wielrenners voorbij komen. Zij mogen niet met meer dan twee personen gaan rijden.

Natuurgebieden

Daarnaast zullen parkeerplaatsen van natuurgebieden voor een groot deel wel preventief worden gesloten om grote aantallen bezoekers tegen te gaan. De veiligheidsregio wil iedereen erop wijzen vooral thuis te blijven.