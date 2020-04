IJmond Souvenirwinkel in zwaar weer: "Afgelopen zaterdag had ik één klant"

IJMUIDEN - Het is stil op de boulevard bij het strand in IJmuiden. Door alle maatregelen rondom het coronavirus zijn er geen passagiers van de cruiseschepen en ook zijn er nauwelijks toeristen die naar het strand komen. Voor de op de boulevard gelegen souvenirwinkel van Adrie Klinge en haar man is de impact groot.

NH Nieuws

"Het zijn hele gekke tijden", zegt Adrie. "Het toerisme ligt nu echt op zijn gat. De cruiseschepen die we ieder jaar van harte welkom heten zijn er helaas niet. Afgelopen zaterdag had ik één klant, en zondag had ik er vier." De winkel is nu alleen in het weekend geopend, en dus ziet het dagelijks leven van Adrie er ineens heel anders uit. "Mijn routine ben ik kwijt met elke dag naar de winkel gaan. Het doet vreselijk pijn dat je de winkel niet op kan starten."

Quote "Het belangrijkste nu is dat iedereen gezond blijft en lief voor elkaar is" adrie klinge

Toch zit Adrie niet bij de pakken neer. Ze probeert op creatieve wijze toch nog zo veel mogelijk spullen te verkopen. "Ik heb al mijn producten gefotografeerd en op mijn Facebookpagina gezet. Zo hoop ik op die manier toch wat mensen naar de winkel te krijgen. Ik ben ook open op afspraak. Zo moeten we het maar een beetje oplossen tot betere tijden komen." Met het oog op de toekomst blijft Adrie optimistisch. "Volgend seizoen zullen er ongetwijfeld weer cruiseschepen komen. Het zal stapsgewijs gaan maar dat maakt niet uit, als het maar goed komt. En dan heet ik alle mensen weer van harte welkom in mijn winkel. Het belangrijkste nu is dat iedereen gezond blijft en lief voor elkaar is."