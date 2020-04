Gooise huisarts vertelt: "Op deze punten let ik bij coronaklachten"

HUIZEN - Een aantal symptomen van het coronavirus zijn koorts- en hoestklachten, maar wanneer gaan de alarmbellen bij de huisarts rinkelen? "Ik let heel goed op benauwdheidsklachten. Als mensen hele zinnen kunnen praten tijdens het gesprek dan is dat eigenlijk geruststellend", vertelt huisarts René Batenburg.

"Als mensen niet in één keer naar het toilet kunnen lopen en moeten pauseren dan is dat ook een alarmbel. Wat wij in deze crisis ook hebben geleerd zijn de ups en downs. De ene dag denk je het gaat weer wat beter, maar de dag erna kan het dan weer tegenvallen", vervolgt Batenburg. Centraal Corona Centrum Na een telefonische screening zou het kunnen dat de huisarts je doorverwijst naar een coronacentrum. Eén van die locaties is op de stoep van het Tergooiziekenhuis in Blaricum. Het centrum is nu drie weken geopend. Vanaf de opening verwachtte Batenburg een toename van het aantal bezoeken, maar dat bleek toch anders te zijn. "Gek genoeg is het erg stabiel. Het zijn er zo'n zestig per dag. Wij zien het niet minder worden, maar ook niet meer. Dat is geruststellend", aldus Batenburg.

Tekort beschermende middelen René Batenburg is naast huisarts ook voorzitter van huisartsenvereniging GHO-GO. Hij is dus tevreden over het functioneren van het coronacentrum de afgelopen weken. Wel maakt hij zich zorgen over het tekort aan beschermende middelen. "Daar hebben wij ook mee te maken. Iedere week is het passen en meten. Wij hebben een oproep gedaan aan onze huisartsen. Mochten zij nog mondkapjes hebben deze dan af te leveren bij de huisartsenpost of het coronacentrum. Wij kunnen het nog wel uitzingen, maar de thuiszorgorganisaties hebben het veel moeilijker. Dat is een punt van zorg", laat Batenburg weten.

