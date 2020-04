Gouden tijden voor Wormerveers vloerbedrijf

WORMERVEER - Door het coronacrisis raken veel mensen hun baan kwijt en verkeren veel bedrijven in zwaar weer. Dat is niet geval voor 't Saense Parkethuys uit Wormerveer. Het vloerenbedrijf heeft heel veel nieuwe aanvragen voor vloeren.

"We hebben het heel druk", aldus verkoper Jan Hopman van 't Saense Parkethuys. "Restaurant, musea en café's zijn dicht en hebben nu de tijd om de vloeren op te knappen."

Iets verderop in eetcafé Sman in Wormerveer is Danny Pickkers druk bezig met z'n vloer. Nu de deuren van zijn eetcafé gesloten zijn, heeft de kroegbaas mooi de tijd om te klussen. "Het is bezigheidstherapie. Ik mis het wel, de drukte om me heen. Ik ben stil thuis, want ik heb niks meer te vertellen."