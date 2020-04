Poppodium denkt na over heropening: "Van 600 staanplaatsen naar 100 zitplaatsen"

Amstelveen - Poppodium P60 in Amstelveen denkt hard na over hoe het straks verder moet als instellingen na de coronacrisis weer open mogen. Concertliefhebbers moeten waarschijnlijk nog lang rekening houden met die anderhalve meter-afstand. Directeur Gerard Lohuis van P60 overweegt het ombouwen van een popzaal naar een theateropstelling met zitplaatsen.

Het Poppodium ziet het helemaal voor zich. Gerard Lohuis: "We blijven anderhalve meter uit elkaar en we gaan van 600 staanplaatsen naar 99 zitplaatsen". P60 is in ieder geval gesloten tot 1 juni, maar Lohuis denkt dat het nog wel langer gaat duren en hoopt op 1 juli open te kunnen. "Toch hebben wij allerlei lokale bands en lokale activiteiten gepland voor het geval we eerder open mogen".

Huurvrijstelling

P60 heeft vanwege de coronacrisis een hoop concerten moeten cancelen of verplaatsen naar het najaar, maar zegt het financieel wel een tijdje vol te kunnen houden. Toch hoopt het ook op steun van de gemeente in de vorm van huurvrijstelling.

"Wij hebben tot 1 juni een schadepost van 140 duizend euro door een gebrek aan inkomsten", zegt Lohuis: "Ik hoop dat de gemeente een fonds heeft om ons te ondersteunen. Maar het kan ook door prestatie-afspraken los te laten of subsidie eerder te geven".

Beveiliging

Het poppodium verwacht straks geen extra beveiliging in te moeten om bezoekers helpen te herinneren als de coronamaatregelen deels van kracht blijven. "We zijn dan inmiddels wel gewend aan de coronamaatregelen", zegt Gerard Lohuis: "De zanger aanraken zal dan niet meer kunnen".

Gerard Lohuis grijpt de lege zaal nu aan om samen met zijn 'werkloze' technici en barpersoneel te klussen en te schilderen. "Ieder nadeel heeft z'n voordeel".